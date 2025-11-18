В центре Одессы второй раз за год разбили пирамиду-музей

В Одессе ночью разбили пирамиду-музей на Приморском бульваре, во второй раз за год, сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram во вторник, пишет УНН.

Пока наша страна всеми силами и средствами борется с внешним врагом. К сожалению… Внутри есть еще и враг внутренний. Сегодня ночью, когда некоторые регионы находились под атакой российских ракет и шахедов, на Приморском в Одессе была разбита пирамида-музей - сообщил Лысак.

Он подчеркнул, что это "знаковое место бульвара" и "большой труд сотен причастных ученых, которые стремились сохранить нашу историю".

"Такой акт вандализма происходит за последний год уже во второй раз. Не знаю, как назвать причастных к преступлению против родного города лиц. Но точно не "одесситами". Власти города обратились к правоохранителям. Лично буду следить за ходом расследования", - указал Лысак.

В Одессе вандалы разбили стекло саркофага с греческими артефактами на Приморском бульваре