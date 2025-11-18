В центре Одессы второй раз за год разбили пирамиду-музей

$42.070.02
48.790.20
ukenru
08:43 • 994 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59 • 3390 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
07:00 • 8632 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 47380 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 40887 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 40511 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 34619 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 25415 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 64671 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 27040 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
5.6м/с
72%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной18 ноября, 01:39 • 25131 просмотра
Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять18 ноября, 01:59 • 17044 просмотра
Трамп согласился на санкционный закон против РФ, но есть условие18 ноября, 02:25 • 10787 просмотра
Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск03:19 • 10347 просмотра
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб05:44 • 12007 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 64666 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 96278 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 88437 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 145719 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 122822 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Олег Синегубов
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 26156 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 35061 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 35237 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 28560 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 47650 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

В центре Одессы второй раз за год разбили пирамиду-музей

Киев • УНН

 • 1636 просмотра

В Одессе ночью разбили пирамиду-музей на Приморском бульваре. Это уже второй акт вандализма за последний год, городские власти обратились в правоохранительные органы.

В центре Одессы второй раз за год разбили пирамиду-музей

В Одессе ночью разбили пирамиду-музей на Приморском бульваре, во второй раз за год, сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram во вторник, пишет УНН.

Пока наша страна всеми силами и средствами борется с внешним врагом. К сожалению… Внутри есть еще и враг внутренний. Сегодня ночью, когда некоторые регионы находились под атакой российских ракет и шахедов, на Приморском в Одессе была разбита пирамида-музей

- сообщил Лысак.

Он подчеркнул, что это "знаковое место бульвара" и "большой труд сотен причастных ученых, которые стремились сохранить нашу историю".

"Такой акт вандализма происходит за последний год уже во второй раз. Не знаю, как назвать причастных к преступлению против родного города лиц. Но точно не "одесситами". Власти города обратились к правоохранителям. Лично буду следить за ходом расследования", - указал Лысак.

В Одессе вандалы разбили стекло саркофага с греческими артефактами на Приморском бульваре09.06.25, 17:46 • 3484 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКультураКриминал и ЧПУНН-Одесса
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Одесса