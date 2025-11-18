У центрі Одеси вдруге за рік розбили піраміду-музей

В Одесі вночі розбили піраміду-музей на Приморському бульварі, вдруге за рік, повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram у вівторок, пише УНН.

Доки наша країна всіма силами та засобами бореться з зовнішнім ворогом. На жаль… Всередині є ще і ворог внутрішній. Сьогодні вночі, коли деякі регіони перебували під атакою російських ракет та шахедів, на Приморському в Одесі була розбита піраміда-музей