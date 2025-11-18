У центрі Одеси вдруге за рік розбили піраміду-музей
Київ • УНН
В Одесі вночі розбили піраміду-музей на Приморському бульварі. Це вже другий акт вандалізму за останній рік, міська влада звернулася до правоохоронців.
В Одесі вночі розбили піраміду-музей на Приморському бульварі, вдруге за рік, повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram у вівторок, пише УНН.
Доки наша країна всіма силами та засобами бореться з зовнішнім ворогом. На жаль… Всередині є ще і ворог внутрішній. Сьогодні вночі, коли деякі регіони перебували під атакою російських ракет та шахедів, на Приморському в Одесі була розбита піраміда-музей
Він наголосив, що це "знакове місце бульвару" і "великий труд сотень дотичних науковців, які прагнули зберегти нашу історію".
"Такий акт вандалізму відбувається за останній рік вже вдруге. Не знаю, як назвати причетних до злочину проти рідного міста осіб. Але точно не "одеситами". Влада міста звернулася до правоохоронців. Особисто слідкуватиму за ходом розслідування", - вказав Лисак.
