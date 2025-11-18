$42.070.02
Ексклюзив
07:00 • 4816 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
17 листопада, 16:21 • 25739 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 45841 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 39415 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 39454 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 34149 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25094 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63125 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26938 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20234 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
У центрі Одеси вдруге за рік розбили піраміду-музей

Київ • УНН

 • 1284 перегляди

В Одесі вночі розбили піраміду-музей на Приморському бульварі. Це вже другий акт вандалізму за останній рік, міська влада звернулася до правоохоронців.

У центрі Одеси вдруге за рік розбили піраміду-музей

В Одесі вночі розбили піраміду-музей на Приморському бульварі, вдруге за рік, повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram у вівторок, пише УНН.

Доки наша країна всіма силами та засобами бореться з зовнішнім ворогом. На жаль… Всередині є ще і ворог внутрішній. Сьогодні вночі, коли деякі регіони перебували під атакою російських ракет та шахедів, на Приморському в Одесі була розбита піраміда-музей

- повідомив Лисак.

Він наголосив, що це "знакове місце бульвару" і "великий труд сотень дотичних науковців, які прагнули зберегти нашу історію".

"Такий акт вандалізму відбувається за останній рік вже вдруге. Не знаю, як назвати причетних до злочину проти рідного міста осіб. Але точно не "одеситами". Влада міста звернулася до правоохоронців. Особисто слідкуватиму за ходом розслідування", - вказав Лисак.

В Одесі вандали розбили скло саркофага із грецькими артефактами на Приморському бульварі09.06.25, 17:46 • 3480 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКультураКримінал та НПУНН-Одеса
