В центре Одессы обвалился дом в центре Одессы

В центре Одессы обвалился дом, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружили, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.

В Одессе обрушился дом в центре города. Происшествие произошло на улице Базарная: произошло разрушение 3-го подъезда аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этажи - сообщили в ГСЧС в Telegram.

Пожарные начали аварийно-спасательные работы и обследовали подвальное помещение на наличие людей.

"К счастью, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружено", - указали в ГСЧС.

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