В центре Одессы обвалился дом в центре Одессы
Киев • УНН
В Одессе обвалился дом, обошлось без жертв; провели аварийно-спасательные работы, но не обнаружили пострадавших.
В центре Одессы обвалился дом, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружили, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.
В Одессе обрушился дом в центре города. Происшествие произошло на улице Базарная: произошло разрушение 3-го подъезда аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этажи
Пожарные начали аварийно-спасательные работы и обследовали подвальное помещение на наличие людей.
"К счастью, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружено", - указали в ГСЧС.
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В центре Одессы обвалился дом в центре Одессы
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