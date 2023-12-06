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В центре Одессы обвалился дом в центре Одессы

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 10:15  •  16589 просмотра

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В Одессе обвалился дом, обошлось без жертв; провели аварийно-спасательные работы, но не обнаружили пострадавших.

В центре Одессы обвалился дом, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружили, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.

В Одессе обрушился дом в центре города. Происшествие произошло на улице Базарная: произошло разрушение 3-го подъезда аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этажи

- сообщили в ГСЧС в Telegram.

Пожарные начали аварийно-спасательные работы и обследовали подвальное помещение на наличие людей.

"К счастью, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружено", - указали в ГСЧС.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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В центре Одессы обвалился дом в центре Одессы

Людей, пересекающих эстонско-российскую границу, информируют о возможном закрытии границы

Эстонские власти на пограничном пункте Нарва предупреждают путешественников, пересекающих границу с Россией, о возможности полного закрытия границы из-за действий рф. Также раздаются листовки и отмечается о повышенном риске и необходимости понимать вероятность случая чрезвычайных ситуаций.

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Людей, пересекающих эстонско-российскую границу, информируют о возможном закрытии границы

Великобритания и Руанда подписали новое миграционное соглашение - Reuters

Великобритания подписала соглашение с Руандой о депортации искателей убежища, что является попыткой решить юридические проблемы после того, как суд признал предыдущий план неконституционным. Соглашение предусматривает гарантии безопасности и создание международного наблюдательного комитета.

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россияне за сутки обстреляли 13 областей Украины: атаковали 67 объектов инфраструктуры

Российские войска атаковали 13 областей Украины, обстреляв 135 населенных пунктов и 67 объектов инфраструктуры, что привело к жертвам среди гражданского населения. Атаки осуществлялись с применением различных видов оружия; точное количество жертв уточняется.

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После референдума Мадуро объявил богатый ресурсами район Эссекибо 24 штатом Венесуэлы и уже начал выдавать свои лицензии на добычу нефти

Президент Мадуро объявил западную часть Гаваны, провинцию Эссекибо, 24-м штатом Венесуэлы. Нефтяным компаниям, работающим в море, он дал три месяца для завершения операций. Правительство Гайаны требует вмешательства Совета Безопасности ООН.

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Собирал разведданные о ВСУ: в Краматорске задержали российского информатора

Российский информатор был арестован украинскими правоохранителями в Краматорске за шпионаж за позициями Вооруженных сил Украины. У 30-летнего местного жителя нашли доказательства того, что он координировал свои действия с российской разведкой.

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Собирал разведданные о ВСУ: в Краматорске задержали российского информатора

F-16 и ПВО: украинская делегация обсудила в Конгрессе США насущные оборонные потребности Украины

Украинские чиновники встретились с американскими законодателями, чтобы обсудить насущные оборонные потребности Украины, включая противовоздушную оборону и передачу F-16, а также отметили евроатлантическую интеграцию и реформы, которые продолжаются, несмотря на войну.

Политика •   •  17342 просмотра
F-16 и ПВО: украинская делегация обсудила в Конгрессе США насущные оборонные потребности Украины

В Казахстане ликвидировали фонд "Слава Украине" по решению суда

Суд в Атырау, Казахстан, постановил ликвидировать фонд помощи пострадавшим украинцам "Слава Украине", ссылаясь на ошибку в его регистрации.

Политика •   •  23322 просмотра
В Казахстане ликвидировали фонд "Слава Украине" по решению суда

Требования на пути в ЕС: комитет рекомендовал принять два законопроекта о НАБУ и НАПК

Комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал два важных для европейской интеграции правительственные антикоррупционные законопроекты, направленные на расширение штата НАБУ и внесение изменений в полномочия НАПК в сфере проверки активов.

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Требования на пути в ЕС: комитет рекомендовал принять два законопроекта о НАБУ и НАПК

Нидерланды выделят 17 млн евро на поддержку судебной системы Украины

Правительство Нидерландов выделят 17 миллионов евро на поддержку судебной системы Украины, помогая в восстановлении справедливости для жертв военных преступлений; это включает усиление прокуратуры и полиции. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот подтвердила это обязательство во время визита в Киев.

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Нидерланды выделят 17 млн евро на поддержку судебной системы Украины