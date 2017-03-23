В центр Киева стянуты дополнительные наряды полиции - А.Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Центр Киева усилили дополнительными нарядами полиции, правоохранители работают со свидетелями и с камерами наблюдения отеля, возле которого произошло убийство. Об этом в эфире "112 канала" сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.
"В центр города стянуты дополнительные наряды полиции, работаем со свидетелями и видео наблюдением. Всю информацию служба безопасности отеля нам предоставляет в рамках процессуальных действий", - сказал он.
Напомним, в результате перестрелки в центре Киева погиб человек, еще двое ранены.
Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.