В центр Киева стянуты дополнительные наряды полиции - А.Крищенко

"В центр города стянуты дополнительные наряды полиции, работаем со свидетелями и видео наблюдением. Всю информацию служба безопасности отеля нам предоставляет в рамках процессуальных действий", - сказал он.

Напомним, в результате перестрелки в центре Киева погиб человек, еще двое ранены.

Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.