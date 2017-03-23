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В центр Києва стягнуті додаткові наряди поліції – А.Крищенко

В центр Києва стягнуті додаткові наряди поліції – А.Крищенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі центр Києва посилений додатковими нарядами поліції і правоохоронці працюють зі свідками та з камерами спостереження готелю, біля якого сталося вбивство. Про це в ефірі "112 Україна" голова столичної поліції Андрій Крищенко, передає УНН.

"В центр міста стягнуті додаткові наради поліції, працюємо зі свідками і відео спостереженням. Всю інформацію служба безпеки готелю нам надає в рамках процесуальних дій", - сказав він.

Нагадаємо, внаслідок перестрілки в центрі Києва загинула людина, ще двох поранено.

Як повідомляв УНН, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Деніса Вороненкова.

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