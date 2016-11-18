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В.Троян: за первое полугодие в Украине зафиксировано более 3 тыс. киберпреступлений

В.Троян: за первое полугодие в Украине зафиксировано более 3 тыс. киберпреступлений

Киев • УНН

 • 7438 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. За первое полугодие этого года, в Украине зафиксировано более 3 тыс. киберпреступлений. Об этом в интервью журналу "Фокус" рассказал исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Вадим Троян, передает УНН.

"Увеличивается количество киберпреступлений. Если в 2013 году было зарегистрировано 3800, в 2014 - 4200, то только за первое полугодие этого года было зафиксировано 3200", - рассказал он.

Как отметил и.о. главы НПУ, сегодня каждый оперативник должен быть технически подкован и уметь вычислять IP-адрес, которым воспользовался преступник.

Также В.Троян добавил, что в связи с ростом хакерских атак, количество сотрудников Департамента борьбы с киберпреступностью будет увеличиваться.

"Сейчас в департаменте работает всего 280 специалистов, но их количество будет увеличиваться с увеличением киберпреступлений", - отметил В.Троян.

Также он отметил, что заработная плата сотрудника департамента достигает 25 тыс. гривен.

Как сообщал УНН, киберпреступник в Черниговской области блокировал работу сетей мобильной связи.

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