В.Троян: за перше півріччя в Україні зафіксовано понад три тис. кіберзлочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. За перше півріччя цього року, в Україні зафіксовано понад три тис. кіберзлочинів. Про це в інтерв’ю журналу “Фокус” розповів виконувач обов’язків голови Нацполіції України Вадим Троян, передає УНН.
"Збільшується кількість кіберзлочинів. Якщо в 2013 році було зареєстровано 3800, в 2014 – 4200, то тільки за перше півріччя цього року було зафіксовано 3200", – розповів він.
Як зауважив в.о. голови НПУ, сьогодні кожен оперативник має бути технічно підкованим і вміти вираховувати ІР-адресу, якою скористався злочинець.
Також В.Троян додав, що у зв’язку із зростанням хакерських атак, кількість співробітників Департаменту боротьби із кіберзлочинністю збільшуватиметься.
"Зараз в департаменті працює лише 280 фахівців, але їх кількість збільшуватиметься зі збільшенням кіберзлочинів", – зазначив В.Троян.
Також він зауважив, що заробітна платня співробітника департаменту сягає 25 тис. гривень.
Як повідомляв УНН, кіберзлочинець на Чернігівщині блокував роботу мереж мобільного зв'язку.