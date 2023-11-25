В трех областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы

Президент Швейцарии Берсет находится в Киеве для встречи с Зеленским и участия в саммите по продовольственной безопасности

Президент Швейцарии Ален Берсе находится в Киеве, чтобы обсудить с Президентом Украины Зеленским продовольственную безопасность и влияние россии на нее, а также предложить поддержку Украины со стороны Швейцарии.