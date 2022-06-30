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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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В мае производство автомобилей в россии сократилось на 96,7%

В мае производство автомобилей в россии сократилось на 96,7%

Киев • УНН

 • 136599 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Производство легковых автомобилей в россии резко сократилось. За май 2022 года выпуск снизился на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По отношению к апрелю текущего года спад производства составил 81,3%. Об этом информирует УНН со ссылкой на Росстат.

Детали

Как отмечается, с января по май в рф произвели 268 тысяч легковых автомобилей, это на 56,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство грузовых автомобилей в последнем месяце снизилось на 39,3%. Выпуск автобусов массой менее 5 тонн в мае сократился на 77,4%.

Напомним 

Автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в россии на 6 месяцев. В компании считают, что "ситуация в Украине станет еще более серьезной и затяжной".

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