Компанія Nissan на шість місяців призупиняє виробництво в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в росії на 6 місяців. У компанії вважають, що "ситуація в Україні стане ще серйознішою і затяжнішою". Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву гендиректора компанії Макото Учіди, передає УНН.
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"Ми вважаємо, що ця ситуація може стати серйознішою та затяжнішою", - сказав Учіда, коментуючи війну в Україні.
Деталі
Reuters пише, що Nissan вирішив призупинити виробництво в росії на всю першу половину фінансового року, що розпочався 1 квітня.
Як заявив Учіда, працівники були проінформовані, і автовиробник продовжить стежити за ситуацією та мінімізувати її вплив.
Нагадаємо
Як писав УНН, у рф хочуть націоналізувати завод Nissan.