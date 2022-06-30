Компанія Nissan на шість місяців призупиняє виробництво в росії

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"Ми вважаємо, що ця ситуація може стати серйознішою та затяжнішою", - сказав Учіда, коментуючи війну в Україні.

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Reuters пише, що Nissan вирішив призупинити виробництво в росії на всю першу половину фінансового року, що розпочався 1 квітня.

Як заявив Учіда, працівники були проінформовані, і автовиробник продовжить стежити за ситуацією та мінімізувати її вплив.

Нагадаємо

Як писав УНН, у рф хочуть націоналізувати завод Nissan.