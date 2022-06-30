Компания Nissan на шесть месяцев приостанавливает производство в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в россии на 6 месяцев. В компании считают, что "ситуация в Украине станет еще более серьезной и затяжной". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление гендиректора компании Макото Учиды, передает УНН.
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"Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной", - сказал Учида, комментируя войну в Украине.
Детали
Reuters пишет, что Nissan решил приостановить производство в россии на всю первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля.
Как заявил Учида, работники были проинформированы, и автопроизводитель продолжит следить за ситуацией и минимизировать ее влияние.
Напомним
Как писал УНН, в россии хотят национализировать завод Nissan.