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Компания Nissan на шесть месяцев приостанавливает производство в россии

Компания Nissan на шесть месяцев приостанавливает производство в россии

Киев • УНН

 • 78772 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в россии на 6 месяцев. В компании считают, что "ситуация в Украине станет еще более серьезной и затяжной". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление гендиректора компании Макото Учиды, передает УНН.

Цитата

"Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной", - сказал Учида, комментируя войну в Украине.

Детали

Reuters пишет, что Nissan решил приостановить производство в россии на всю первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля.

Как заявил Учида, работники были проинформированы, и автопроизводитель продолжит следить за ситуацией и минимизировать ее влияние.

Напомним

Как писал УНН, в россии хотят национализировать завод Nissan.

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