В травні виробництво автомобілів в рф скоротилося на 96,7%

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Як зазначається, з січня по травень в рф виготовили 268 тисяч легкових автомобілів, це на 56,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виробництво вантажних автомобілів в останньому місяці знизилося на 39,3%. Випуск автобусів масою менше 5 тонн в травні скоротився на 77,4%.

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Автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в росії на 6 місяців. У компанії вважають, що "ситуація в Україні стане ще серйознішою і затяжнішою".