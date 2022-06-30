В травні виробництво автомобілів в рф скоротилося на 96,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Виробництво легкових автомобілів у росії різко скоротилося. За травень 2022 року випуск знизився на 96,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. По відношенню до квітня поточного року спад виробництва склав 81,3%. Про це інформує УНН з посиланням на Росстат.
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Як зазначається, з січня по травень в рф виготовили 268 тисяч легкових автомобілів, це на 56,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Виробництво вантажних автомобілів в останньому місяці знизилося на 39,3%. Випуск автобусів масою менше 5 тонн в травні скоротився на 77,4%.
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Автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в росії на 6 місяців. У компанії вважають, що "ситуація в Україні стане ще серйознішою і затяжнішою".