В Торецке остается более тысячи человек, которые не хотят эвакуироваться - ОВА

В Торецке Донецкой области остается около 1200 гражданских, которые не хотят эвакуироваться. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Определенную часть города россияне пытаются контролировать. Наши Силы обороны делают все возможное, чтобы уничтожить врага. К сожалению, в городе Торецк остается около 1200 человек, которые не хотят выезжать. Возможности эвакуироваться, по их словам, у них нет. К сожалению, очень сложно и трудно завести им гуманитарную помощь, чтобы их поддержать