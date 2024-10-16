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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Торецке остается более тысячи человек, которые не хотят эвакуироваться - ОВА

В Торецке остается более тысячи человек, которые не хотят эвакуироваться - ОВА

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 11:12  •  4404 просмотра

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Около 1200 гражданских в Торецке Донецкой области отказываются от эвакуации. По словам главы Донецкой ОГА, часть города контролируют россияне, а доставка гуманитарной помощи затруднена.

В Торецке Донецкой области остается около 1200 гражданских, которые не хотят эвакуироваться. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Определенную часть города россияне пытаются контролировать. Наши Силы обороны делают все возможное, чтобы уничтожить врага. К сожалению, в городе Торецк остается около 1200 человек, которые не хотят выезжать. Возможности эвакуироваться, по их словам, у них нет. К сожалению, очень сложно и трудно завести им гуманитарную помощь, чтобы их поддержать

- сказал Филашкин.

Напомним,

За две недели из Торецка Донецкой области эвакуировали около 2 тысяч местных жителей. Около 40-50% города находится под контролем ВСУ, но россияне пытаются полностью его захватить.

Павел Башинский

Павел Башинский

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