З Торецьку евакуювали близько 2 тис. жителів за два тижні: як виглядає місто
Київ • УНН
За два тижні з Торецька Донецької області евакуювали близько 2 тисяч місцевих жителів. Близько 40-50% міста знаходиться під контролем ЗСУ, але росіяни намагаються повністю його захопити.
За два тижні з міста Торецьк Донецької області евакуювали ще близько 2 тисяч місцевих жителів. Відео, як зараз виглядає місто, опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram, передає УНН.
Ще одне українське місто – знищене ордою нелюдів… Так сьогодні виглядає Торецьк, що на Донеччині. За два тижні евакуювали ще близько 2 тисяч місцевих жителів
Доповнення
11 жовтня начальник Торецької МВА Василь Чинчик повідомляв, що орієнтовно 40-50% Торецька на Донеччині знаходиться під контролем ЗСУ. росіяни докладають всіх зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити місто.