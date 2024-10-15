Из Торецка эвакуировали около 2 тыс. жителей за две недели: как выглядит город

За две недели из города Торецк Донецкой области эвакуировали еще около 2 тысяч местных жителей. Видео, как сейчас выглядит город, опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram, передает УНН.

Еще один украинский город - уничтожен ордой нелюдей... Так сегодня выглядит Торецк, что в Донецкой области. За две недели эвакуировали еще около 2 тысяч местных жителей