Из Торецка эвакуировали около 2 тыс. жителей за две недели: как выглядит город
Киев • УНН
За две недели из Торецка Донецкой области эвакуировали около 2 тысяч местных жителей. Около 40-50% города находится под контролем ВСУ, но россияне пытаются полностью его захватить.
За две недели из города Торецк Донецкой области эвакуировали еще около 2 тысяч местных жителей. Видео, как сейчас выглядит город, опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram, передает УНН.
Еще один украинский город - уничтожен ордой нелюдей... Так сегодня выглядит Торецк, что в Донецкой области. За две недели эвакуировали еще около 2 тысяч местных жителей
Дополнение
11 октября начальник Торецкого МВА Василий Чинчик сообщал, что ориентировочно 40-50% Торецка в Донецкой области находится под контролем ВСУ. россияне прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город.