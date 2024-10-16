В Торецьку залишається понад тисячу людей, які не хочуть евакуюватися - ОВА
Київ • УНН
Близько 1200 цивільних у Торецьку на Донеччині відмовляються від евакуації. За словами голови Донецької ОВА, частину міста контролюють росіяни, а доставка гуманітарної допомоги ускладнена.
В Торецьку на Донеччині залишається близько 1200 цивільних, які не хочуть евакуюватися. Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Певну частину міста росіяни намагаються контролювати. Наші Сили оборони роблять все можливе, щоб знищити ворога. На жаль, в місті Торецьк залишається близько 1200 людей, які не хочуть виїжджати. Змоги евакуюватися, за їх словами, в них немає. На жаль, дуже складно і важко завести їм гуманітарну допомогу, щоб їх підтримати
Нагадаємо
За два тижні з Торецька Донецької області евакуювали близько 2 тисяч місцевих жителів. Близько 40-50% міста знаходиться під контролем ЗСУ, але росіяни намагаються повністю його захопити.