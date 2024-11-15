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В Торецке Донецкой области идут активные городские бои - спикер ОТГ «Луганск»

В Торецке Донецкой области идут активные городские бои - спикер ОТГ «Луганск»

Киев  •  УНН

 • 6727 просмотра

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В Торецке Донецкой области продолжаются тяжелые городские бои, где враг наступает малыми штурмовыми группами. Силы обороны ежедневно уничтожают 50-70 оккупантов, также уничтожено 7 единиц техники и 12 военных у Нелиповки.

В Торецке Донецкой области ведутся активные городские бои. Силы обороны уничтожают до сотни врагов за один день. Об этом заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На Торецком направлении враг наступает малыми штурмовыми группами поскольку там ведутся активные городские бои, очень тяжелые бои. Городские бои - это всегда очень сложно, несмотря на то, что техника не используется в таких боях, однако это тяжелая и грязная работа

- рассказала Бобовникова.

Она отметила, что в одном Торецке Силы обороны уничтожают до сотни врагов за один день. То есть 50-70 в среднем.

Кроме того, Бобовникова сообщила, что в районе Нелиповки враг буквально недавно применял технику.

Это была легкая техника, было уничтожено 12 оккупантов и 7 единиц техники. Кроме того, враг наносит много авиаударов в нашей зоне ответственности, буквально уничтожая города на каждом из направлений

- сказала Бобовникова.

Дополнение

8 октября спикер ОТГ «Луганск» Анастасия Бобовникова сообщала, что вражеские войска смогли проникнуть в город Торецк.

В Торецке остается более тысячи человек, которые не хотят эвакуироваться - ОВА16 окт. 2024, 11:12 • 13076 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
toretskТорецк
luhanskЛуганск
donetskДонецк