В Торецке Донецкой области идут активные городские бои - спикер ОТГ «Луганск»

В Торецке Донецкой области ведутся активные городские бои. Силы обороны уничтожают до сотни врагов за один день. Об этом заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На Торецком направлении враг наступает малыми штурмовыми группами поскольку там ведутся активные городские бои, очень тяжелые бои. Городские бои - это всегда очень сложно, несмотря на то, что техника не используется в таких боях, однако это тяжелая и грязная работа

Она отметила, что в одном Торецке Силы обороны уничтожают до сотни врагов за один день. То есть 50-70 в среднем.

Кроме того, Бобовникова сообщила, что в районе Нелиповки враг буквально недавно применял технику.

Это была легкая техника, было уничтожено 12 оккупантов и 7 единиц техники. Кроме того, враг наносит много авиаударов в нашей зоне ответственности, буквально уничтожая города на каждом из направлений