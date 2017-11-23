В Tesla анонсировали предварительные цены на беспилотные э-грузовики
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Американский производитель электромобилей Tesla объявила предварительные цены на свою новый электрогрузовик Semi, передает УНН со ссылкой на информацию на сайте компании.
В частности, базовая модель с запасом хода в 480 км обойдется в 150 тыс. долларов.
Модель с запасом в 800 км получила предварительную цену в 180 тыс. долларов.
Tesla планирует продавать лимитированную версию Founders Series на 1000 электрогрузовиков за 200 тыс. долларов.
Поставки Semi должны начаться в 2019 году.
Напомним, запас хода электрогрузовика при полной загрузке в 40 тонн составляет 800 километров. При этом дизельные грузовики могут проходить без дозаправки до 1600 километров. Место для водителя в трейлере Tesla находится посередине кабины позволяет компании сэкономить на производстве моделей с левым и правым рулем.
Как сообщал УНН, 16 ноября, американский производитель электромобилей Tesla представил свою первый электрогрузовик, производство которой должно начаться в 2019 году.