В Tesla анонсировали предварительные цены на беспилотные э-грузовики

В частности, базовая модель с запасом хода в 480 км обойдется в 150 тыс. долларов.

Модель с запасом в 800 км получила предварительную цену в 180 тыс. долларов.

Tesla планирует продавать лимитированную версию Founders Series на 1000 электрогрузовиков за 200 тыс. долларов.

Поставки Semi должны начаться в 2019 году.

Напомним, запас хода электрогрузовика при полной загрузке в 40 тонн составляет 800 километров. При этом дизельные грузовики могут проходить без дозаправки до 1600 километров. Место для водителя в трейлере Tesla находится посередине кабины позволяет компании сэкономить на производстве моделей с левым и правым рулем.

Как сообщал УНН, 16 ноября, американский производитель электромобилей Tesla представил свою первый электрогрузовик, производство которой должно начаться в 2019 году.