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В Tesla анонсували попередні ціни на безпілотні е-вантажівки

Київ • УНН

 • 13572 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Американський виробник електромобілів Tesla оголосила попередні ціни на свою нову електровантажівку Semi, передає УНН з посиланням на інформацію на сайті компанії.

Зокрема, базова модель з запасом ходу в 480 км обійдеться в 150 тисяч доларів.

Модель з запасом в 800 км отримала попередню ціну в  180 тисяч доларів.

Tesla планує продавати лімітовану версію Founders Series на 1000 електровантажівок за 200 тисяч доларів.

Поставки Semi повинні початися в 2019 році.

Нагадаємо, запас ходу електровантажівки при повному завантаженні в 40 тонн становить 800 кілометрів. При цьому дизельні вантажівки можуть проходити без дозаправки до 1600 кілометрів. Місце для водія в трейлері Tesla знаходиться посередині кабіни, що дозволяє компанії заощадити на виробництві моделей з лівим і правим кермом.

Як повідомляв УНН, 16 листопада, американський виробник електромобілів Tesla представив свою першу електровантажівку, виробництво якої має розпочатися в 2019 році.

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