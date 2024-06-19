Молодой человек ушел из дома 18 июня, он не вернулся и его розыском занялись правоохранители. Сегодня стало известно, что водолазы обследовали Тернопольский пруд: тело разыскиваемого 18-летнего юноши было обнаружено. Полиция Тернопольской области сообщает подробности трагического инцидента, передает УНН.

Детали

18 июня, около 17.00 из дома молодой человек вышел из дома в Тернополе. После того как стало понятно об исчезновении, полиция начала поиски. 19 июня стало известно, водолазы обнаружили тело разыскиваемого Хомяка Василия Андреевича в Тернопольском пруду. По предварительной информации, на теле юноши следов насильственной смерти эксперт не обнаружил.

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Полицейские выясняют все обстоятельства и детали данного происшествия. Следователи Тернопольского районного управления полиции открыли уголовное производство в соответствии со статьей 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой без вести пропавший.

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