Из водоема вытащили тело 8-летнего мальчика после исчезновения двух детей во время прогулки на льду на Ингульце - ГСЧС

В Кировоградской области из водоема достали тело восьмилетнего ребенка, после сообщения о том, что во время прогулки на льду реки Ингулец исчезли двое детей, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

В эти выходные, в субботу, в Службу спасения поступило сообщение от обеспокоенной жительницы села Александровка о том, что на льду реки Ингулец гуляет двое детей. После этого, по словам женщины, дети исчезли.

Поисково-спасательные работы продолжались и на следующий день.

"В 9.29 утра 21 января водолазами было найдено и изъято из водоема тело мальчика 2015 г.р. Поиски второго ребенка продолжаются", - сообщили в ГСЧС.

Причину и обстоятельства гибели устанавливают специалисты.

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