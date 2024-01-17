На Киевщине школьник толкнул двух детей с высоты: правоохранители начали расследование
Киев • УНН
В Обуховском районе Киевской области школьник столкнул с высоты двух сверстников, нанеся одному из них значительные телесные повреждения. По факту инцидента правоохранители начали расследование.
В Обуховском районе Киевской области один из школьников толкнул другого ученика, в результате чего он и еще один ребенок упали с парапета. В результате один из учеников получил значительные телесные повреждения. Правоохранители начали расследование инцидента, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Как отмечается, событие произошло 15 ноября прошлого года.
В полицию поступило сообщение от матери о том, что ее сына столкнули с высоты. Соответствующее видео с моментом инцидента появилось в соцсетях.
Правоохранители опросили всех участников происшествия.
Полицейские выяснили, что вне территории школьного учреждения, во время игры со сверстниками один из них толкнул мальчика, в результате чего он и еще один школьник упали с парапета. В результате один ребенок получил значительные телесные повреждения.
Как сообщается, правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести телесных повреждений.
На данный момент с парнем все в порядке, его жизни ничего не угрожает.
По факту неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения, следователи осуществляют досудебное расследование (ст. 128 УКУ).
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На Киевщине школьник толкнул двух детей с высоты: правоохранители начали расследование
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