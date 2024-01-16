На Киевщине полиция расследует обстоятельства жесткой драки между двумя 14-летними девушками

На Киевщине правоохранители открыли уголовное производство из-за драки двух 14-летних девушек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.

Детали

О происшествии правоохранителям стало известно во время мониторинга соцсетей, где было освещено видео конфликтной ситуации. Полицейские разыскали родителей ребенка и после получения заявления от них, начали немедленную проверку.

Сейчас все участники конфликта, который произошел 12 января в городе Тетиеве, установлены. Обе 14-летних девушек являются лицеистками местного учебного заведения. Между ними возникла ссора, в ходе которой одна из девушек нанесла другой удары руками и ногами.

По направлению правоохранительных органов ребенок в сопровождении родителей пройдет соответствующую судебно-медицинскую экспертизу. После получения результатов полицейские выяснят степень тяжести телесных повреждений, что позволит правоохранителям предоставить события окончательной квалификации. - резюмировали правоохранители.

В ведомстве добавили, что дознаватели под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры по факту побоев и истязаний начали досудебное расследование (ч.1 ст.126 УКУ).

Напомним,

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