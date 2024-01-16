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На Київщині поліція розслідує обставини жорсткої бійки між двома 14-річними дівчатами

На Київщині поліція розслідує обставини жорсткої бійки між двома 14-річними дівчатами

Київ • УНН

 • 30829 перегляди

У Києві порушено кримінальну справу за фактом бійки між двома 14-річними дівчатами, про яку повідомлялося в соціальних мережах. Поліція встановить ступінь тяжкості тілесних ушкоджень після того, як постраждала дитина пройде судово-медичну експертизу.

На Київщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження через бійку двох 14-річних дівчат. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції У Київської області, передає УНН.

Деталі 

Про подію правоохоронцям стало відомо під час моніторингу соцмереж, де було висвітлено відео конфліктної ситуації. Поліцейські розшукали батьків дитини та після отримання заяви від них, розпочали негайну перевірку. 

Наразі всі учасники конфлікту, який трапився 12 січня в місті Тетієві, встановлені. Обоє 14-річних дівчат є ліцеїстками місцевого навчального закладу. Між ними виникла сварка, у ході якої одна з дівчат завдала іншій удари руками та ногами.

За направленням правоохоронних органів дитина у супроводі батьків пройде відповідну судово-медичну експертизу. Після отримання результатів поліцейські зʼясують ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, що дозволить правоохоронцям надати події остаточної кваліфікації.

- резюмували правоохоронці. 

У відомстві додали, що дізнавачі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури за фактом побоїв та мордування розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.126 ККУ).

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Володимир Омельченко

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