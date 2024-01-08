На Одещині чоловік напоїв вином трьох дітей: одного з хлопчиків госпіталізували

Житель Ізмаїльського району Одещини напоїв трьох дітей домашнім вином. В результаті 10-річного хлопчика госпіталізували в важкому стані з алкогольним отруєнням. Про це повідомило головне управління Національної поліції в Одеській області, пише УНН.

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Правоохоронці встановили, що троє товаришів 10-ти, 11-ти та 12-ти років зібралися в гостях у найстаршого з них, коли дорослих не було вдома.

Їхній квартирант запропонував дітям відмітити свята домашнім вином. Вони почали пити вдома, а закінчили у парку на лавці, де їх помітила вчителька. Найменший з хлопців вже почувався погано, тому жінка викликала йому "швидку". Вже з лікарні про інцидент сповістили правоохоронців.

Наразі відносно чоловіка, який довів неповнолітніх до стану сп'яніння, склали протокол про адміністративні правопорушення.

Також до відповідальності будуть притягнуті батьки дітей за невиконання обов'язків щодо виховання. Усім їм загрожує покарання штрафом.

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