В Одесской области мужчина напоил вином троих детей: одного из мальчиков госпитализировали

Житель Измаильского района Одесской области напоил троих детей домашним вином. В результате 10-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с алкогольным отравлением. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Одесской области, пишет УНН.

Детали

Правоохранители установили, что трое товарищей 10-ти, 11-ти и 12-ти лет собрались в гостях у старшего из них, когда взрослых не было дома.

Их квартирант предложил детям отметить праздники домашним вином. Они начали пить дома, а закончили в парке на скамейке, где их заметила учительница. Младший из ребят уже чувствовал себя плохо, поэтому женщина вызвала ему "скорую". Уже из больницы об инциденте сообщили правоохранителям.

Сейчас в отношении мужчины, который довел несовершеннолетних до состояния опьянения, составили протокол об административных правонарушениях.

Также к ответственности будут привлечены родители детей за невыполнение обязанностей по воспитанию. Всем им грозит наказание штрафом.

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