От смерти до лекой диареи: оккупантам в Мариуполе запретили продавать алкоголь из-за отравления

В Мариуполе зафиксированы новые случаи отравления оккупантов алкоголем. В связи с этим теперь запрещено продавать российским военным спиртные напитки.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram, передает УНН.

В Мариуполе зафиксированы новые факты отравления российских оккупантов алкоголем. От смертельных случаев до лекой диареи. В связи с чем оккупанты в очередной раз (смешно) запретили продавать алкоголь военным (вдвое смешно) - написал Андрющенко.

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Детали

Мариупольское Сопротивление сообщает, что поставило небольшую партию отравленного алкоголя в сети так называемых "наливаек", которые специализируются на продаже алкоголя именно оккупантам.