россияне готовят мариупольцев к терактам: возможны провокации с их стороны

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики готовят людей к терактам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Мариупольский городской совет.

В местных пабликах распространяют памятку о правилах, порядке поведения и действий населения и организаций при угрозе совершения террористического акта. В ней говорится, что для нагнетания страха применяются террористические способы. А именно - взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угон самолетов . - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупанты могут готовить провокации в праздничные дни для нагнетания страха и ненависти.

"Просим людей, которые находятся в Мариуполе, быть осторожными и позаботиться о мерах собственной безопасности. Призываем в ближайшие дни не посещать массовые мероприятия и места, где есть большие скопления людей. Будьте осторожны и берегите себя!" - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что россияне планируют теракт с большим количеством жертв среди гражданского населения в Мариуполе во время новогодних праздников, и призвал жителей города избегать массовых мероприятий.