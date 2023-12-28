россияне готовят мариупольцев к терактам: возможны провокации с их стороны
Киев • УНН
Оккупанты в Мариуполе, по сообщениям, готовятся к террористическим актам, призывая жителей избегать скопления людей и обеспечивать безопасность.
Во временно оккупированном Мариуполе захватчики готовят людей к терактам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Мариупольский городской совет.
В местных пабликах распространяют памятку о правилах, порядке поведения и действий населения и организаций при угрозе совершения террористического акта. В ней говорится, что для нагнетания страха применяются террористические способы. А именно - взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угон самолетов .
Сообщается, что оккупанты могут готовить провокации в праздничные дни для нагнетания страха и ненависти.
"Просим людей, которые находятся в Мариуполе, быть осторожными и позаботиться о мерах собственной безопасности. Призываем в ближайшие дни не посещать массовые мероприятия и места, где есть большие скопления людей. Будьте осторожны и берегите себя!" - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что россияне планируют теракт с большим количеством жертв среди гражданского населения в Мариуполе во время новогодних праздников, и призвал жителей города избегать массовых мероприятий.
россияне готовят мариупольцев к терактам: возможны провокации с их стороны
Оккупанты в Мариуполе, по сообщениям, готовятся к террористическим актам, призывая жителей избегать скопления людей и обеспечивать безопасность.
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