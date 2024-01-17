На Київщині школяр штовхнув двох дітей з висоти: правоохоронці почали розслідування
Київ • УНН
В Обухівському районі Київської області школяр зіштовхнув з висоти двох однолітків, завдавши одному з них значних тілесних ушкоджень. За фактом інциденту правоохоронці розпочали розслідування.
В Обухівському районі Київської області один із школярів штовхнув іншого учня, внаслідок чого він та ще одна дитина впали з парапету. У результаті один із учнів отримав значні тілесні ушкодження. Правоохоронці розпочали розслідування інциденту, повідомляє УНН із посиланням на поліцію Київщини.
Деталі
Як зазначається, подія сталась 15 листопада минулого року.
До поліції надійшло повідомлення від матері про те, що її сина зіштовхнули з висоти. Відповідне відео з моментом інциденту зʼявилося у соцмережах.
Правоохоронці опитали усіх учасників події.
Поліцейські зʼясували, що поза територією шкільного закладу, під час гри з однолітками один із них штовхнув хлопчика, внаслідок чого він та ще один школяр впали з парапету. У результаті одна дитина отримала значні тілесні ушкодження.
Як повідомляється, правоохоронці призначили судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
На даний момент з хлопцем все гаразд, його життю нічого не загрожує.
За фактом необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження, слідчі здійснюють досудове розслідування (ст. 128 ККУ).
На Київщині поліція розслідує обставини жорсткої бійки між двома 14-річними дівчатами16.01.24, 17:50 • 30829 переглядiв