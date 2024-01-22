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З водойми витягли тіло 8-річного хлопчика після зникнення двох дітей під час прогулянки на кризі на Інгульці - ДСНС

З водойми витягли тіло 8-річного хлопчика після зникнення двох дітей під час прогулянки на кризі на Інгульці - ДСНС

Київ • УНН

 • 18846 перегляди

На Кіровоградщині з водойми витягли тіло восьмирічної дитини після повідомлень про двох зниклих дітей на кризі на річці Інгулець. Обставини смерті з'ясовуються.

У Кіровоградській області з водойми дістали тіло восьмирічної дитини, після повідомлення про те, що під час прогулянки на кризі річки Інгулець зникли двоє дітей, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Цими вихідними, у суботу, до Служби порятунку надійшло повідомлення від стурбованої жительки села Олександрівка про те, що на кризі річки Інгулець гуляє двоє дітей. Після цього, зі слів жінки, діти зникли.

Пошуково-рятувальні роботи тривали й наступного дня.

"О 9.29 ранку 21 січня водолазами було знайдено та вилучено з водойми тіло хлопчика 2015 р.н. Пошуки другої дитини тривають", - повідомили у ДСНС.

Причину та обставини загибелі встановлюють фахівці.

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Юлія Шрамко

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