З водойми витягли тіло 8-річного хлопчика після зникнення двох дітей під час прогулянки на кризі на Інгульці - ДСНС

У Кіровоградській області з водойми дістали тіло восьмирічної дитини, після повідомлення про те, що під час прогулянки на кризі річки Інгулець зникли двоє дітей, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

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Цими вихідними, у суботу, до Служби порятунку надійшло повідомлення від стурбованої жительки села Олександрівка про те, що на кризі річки Інгулець гуляє двоє дітей. Після цього, зі слів жінки, діти зникли.

Пошуково-рятувальні роботи тривали й наступного дня.

"О 9.29 ранку 21 січня водолазами було знайдено та вилучено з водойми тіло хлопчика 2015 р.н. Пошуки другої дитини тривають", - повідомили у ДСНС.

Причину та обставини загибелі встановлюють фахівці.

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