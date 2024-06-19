У Тернопільському ставі виявлено тіло 18-річного хлопця, його розшукувала поліція протягом доби
Київ • УНН
Тіло 18-річного хлопця було знайдено в тернопільському ставі після того, як він зник 18 червня, без ознак насильницької смерті.
Молодий чоловік пішов з дому 18 червня, він не повернувся і його розшуком зайнялись правоохоронці. Сьогодні стало відомо, що водолази обстежили Тернопільський став: тіло розшукуваного 18-річного юнака було виявлено. Поліція Тернопільської області повідомляє подробиці трагічного інциденту, передає УНН.
Деталі
18 червня, близько 17.00 з дому молода людина вийшла з будинку у Тернополі. Після того як стало зрозуміло про зникнення, поліція почала пошуки. 19 червня стало відомо, водолази виявили тіло розшукуваного Хом’яка Василя Андрійовича у Тернопільському ставі. За попередньою інформацією, на тілі юнака слідів насильницької смерті експерт не виявив.
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