В Тернополе молния попала в дом

Тернополь накрыла непогода, молния попала в дом, сообщают Telegram-каналы, передает УНН.

"Во время утренней грозы влупило в многоэтажку на улице Коновальца 11. Предварительно, люди не пострадали. Но техника и бытовые приборы сгорели", - говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи делились видео града в Тернопольской области.

"8 июня, Тернопольщина. Вот тебе и урожай. Градом аж устелено", - сообщил пользователь.