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У Тернополі блискавка влучила у будинок

У Тернополі блискавка влучила у будинок

Київ • УНН

 • 32973 перегляди

Гроза з блискавками і градом обрушилася на Тернопіль, викликавши пожежу в будинку і пошкодивши побутову техніку, але повідомлень про постраждалих не надходило.

Тернопіль накрила негода, блискавка влучила у будинок, повідомляють Telegram-канали, передає УНН.

"Під час ранкової грози влупило у багатоповерхівку на вулиці Коновальця 11. Попередньо, люди не постраждали. Але техніка та побутові прилади згоріли", - йдеться у повідомленні.

Крім того, користувачі ділились відео граду у Тернопільській області.

"8 червня, Тернопільщина. От має тобі і урожай. Градом аж встелено", - повідомив користувач.

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