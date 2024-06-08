У Тернополі блискавка влучила у будинок
Київ • УНН
Гроза з блискавками і градом обрушилася на Тернопіль, викликавши пожежу в будинку і пошкодивши побутову техніку, але повідомлень про постраждалих не надходило.
Тернопіль накрила негода, блискавка влучила у будинок, повідомляють Telegram-канали, передає УНН.
"Під час ранкової грози влупило у багатоповерхівку на вулиці Коновальця 11. Попередньо, люди не постраждали. Але техніка та побутові прилади згоріли", - йдеться у повідомленні.
Крім того, користувачі ділились відео граду у Тернопільській області.
"8 червня, Тернопільщина. От має тобі і урожай. Градом аж встелено", - повідомив користувач.