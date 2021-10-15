В Тель-Авиве прошел марш "Slut Walk" против сексуального насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Толпы женщин собрались в пятницу на площади Атар в Тель-Авиве, чтобы провести марш "Slut Walk" против сексуального насилия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Jerusalem Post и Новости Израиля.
Детали
Для обеспечения безопасности участников были задействованы значительные силы полиции.
Участники марша несли портреты людей, осужденных за сексуальные преступления или подозреваемых в них.
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Организаторы марша подчеркивают, что человек имеет право носить любую одежду и не подвергаться при этом обвинениям в распущенности или сексуальным домогательствам.
Добавим
“SlutWalk” — это транснациональное движение, зародившееся в 2011 году. Конфликт, произошедший в Йоркском университете, где, выступая перед студентами юридического факультета на семинаре по безопасности, офицер полиции Торонто Майкл Сангинетти заявил: “Никто к вам не пристанет, если вы не будете одеваться как проститутки”. С тех пор во многих странах мира, включая Израиль, проводятся массовые шествия, участники которых наглядно демонстрируют свободу “дресс-кода”.
Женщины собираются на “SlutWalk” по всему миру, чтобы протестовать против представления о том, что действия женщины является причиной насилия по отношению к ней.
Участники демонстраций часто одеваются в одежду, которую некоторые могут назвать откровенной, “развратной” и “провокационной”, а организаторы мероприятия подчеркивают, что дресс-кода не существует.