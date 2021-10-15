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В Тель-Авіві пройшов марш "Slut Walk" проти сексуального насилля

В Тель-Авіві пройшов марш "Slut Walk" проти сексуального насилля

Київ • УНН

 • 32812 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Натовп жінок зібралися в п'ятницю на площі Атар в Тель-Авіві, щоб провести марш "Slut Walk" проти сексуального насилля. Про це пише УНН з посиланням на Jerusalem Post і "Новости Израиля".

Деталі

Для забезпечення безпеки учасників були задіяні значні сили поліції.

Учасники маршу несли портрети людей, засуджених за сексуальні злочини або підозрюваних в них.

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Організатори маршу наголошують, що людина має право носити будь-який одяг і не піддаватися при цьому звинуваченнями в розбещеності або сексуальним домаганням.

Додамо

"SlutWalk" - це транснаціональний рух, що зародився в 2011 році. Конфлікт, що стався в Йоркському університеті, де, виступаючи перед студентами юридичного факультету на семінарі з безпеки, офіцер поліції Торонто Майкл Сангінетті заявив: "Ніхто до вас не пристане, якщо ви не будете одягатися як повії". Відтоді в багатьох країнах світу, включно з Ізраїлем, проводяться масові ходи, учасники яких наочно демонструють свободу "дрес-коду".

Жінки збираються на "SlutWalk" по всьому світу, щоб протестувати проти уявлення про те, що дії жінки є причиною насильства щодо неї.

Учасники демонстрацій часто одягаються в одяг, який деякі можуть назвати відвертим, "розпусним" і "провокаційним", а організатори заходів підкреслюють, що дрес-коду не існує.

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