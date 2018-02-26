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Сексуального насилля зазнають 18% дітей - ООН

Сексуального насилля зазнають 18% дітей - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сексуальне насилля переживали 18% дітей у світі. Про це повідомив під час брифінгу представник Фонду народонаселення ООН в Україні Каспар Пік, передає кореспондент УНН.

"18% хлопчиків та дівчаток переживали сексуальне насилля. На хлопчиків припадає 8%. Загалом, кожна п'ята дитина стає жертвою сексуального насилля, в тому числі онлайн", - повідомив він.

Водночас, як звернув увагу Каспар Пік, про 80% випадків насилля над дітьми просто не повідомляється.

Нагадаємо, торік 40% злочинів проти дітей в Україні були пов'язані з насильством у сім'ї.

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