Сексуального насилля зазнають 18% дітей - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сексуальне насилля переживали 18% дітей у світі. Про це повідомив під час брифінгу представник Фонду народонаселення ООН в Україні Каспар Пік, передає кореспондент УНН.
"18% хлопчиків та дівчаток переживали сексуальне насилля. На хлопчиків припадає 8%. Загалом, кожна п'ята дитина стає жертвою сексуального насилля, в тому числі онлайн", - повідомив він.
Водночас, як звернув увагу Каспар Пік, про 80% випадків насилля над дітьми просто не повідомляється.
Нагадаємо, торік 40% злочинів проти дітей в Україні були пов'язані з насильством у сім'ї.