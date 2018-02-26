Сексуальное насилие переживали 18% детей - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сексуальное насилие переживали 18% детей в мире. Об этом сообщил во время брифинга представитель Фонда народонаселения ООН в Украине Каспар Пик, передает корреспондент УНН.
"18% мальчиков и девочек переживали сексуальное насилие. На мальчиков приходится 8%. В целом, каждый пятый ребенок становится жертвой сексуального насилия, в том числе онлайн", - сообщил он.
В то же время, как обратил внимание Каспар Пик, о 80% случаев насилия над детьми просто не сообщается.
Напомним, в прошлом году 40% преступлений против детей в Украине были связаны с насилием в семье.