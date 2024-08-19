В Тель-Авиве террорист подорвался в автомобиле
Киев • УНН
В Тель-Авиве взорвался автомобиль, погиб мужчина, которого подозревают в терроризме. Полиция расследует инцидент, пострадал также прохожий на электросамокате.
В результате взрыва автомобиля в Тель-Авиве погиб мужчина, сообщил командующий полицейского округа Перец Амар. Его слова приводит The Times of Istael, передает УНН.
Детали
«Мы знаем, что это не невинный гражданский, а кто-то, кто перевозил взрывное устройство. Это может быть преступный или террористический акт», - сказал он журналистам.
Служба безопасности Израиля официально не подключилась к расследованию, но изучает информацию о происшествии.
Амар отметил, что решающее значение для определения, было ли произошедшее террористическим актом, имеет личность погибшего, однако опознать его сложно.
По информации газеты Haaretz, мужчине, который погиб, около 50 лет. В результате взрыва есть также один пострадавший - он проезжал на скутере мимо места происшествия. Мужчина получил ранения средней степени тяжести, отмечает издание. По данным Ynet, 33-летний пострадавший проезжал мимо электросамоката, он получил осколочные ранения конечностей и грудной клетки средней степени тяжести. Его госпитализировали.
Издание отмечает, что взрыв произошел на улице Лехи неподалеку от синагоги. Также Ynet публикует кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно возможного подозреваемого во взрыве - мужчину, одетого в темную рубашку и джинсы, с синей сумкой и очками.
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