Вполне справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что министр обороны Рустем Умеров, а также украинские дипломаты будут максимально активно работать с партнерами по дальнобойности для Украины, ведь это то, что может значительно приблизить справедливое завершение этой войны. По его словам, вполне справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Я очень рассчитываю также, что министр обороны и все наши украинские дипломаты будут максимально активно работать с партнерами по дальнобойности для Украины - нам нужны соответствующие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия. Это то, что может значительно приблизить справедливое завершение этой войны, а также спасти тысячи жизней украинцев от российского террора. Вполне справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары. Российские военные аэродромы, российскую логистику. Мы видим, какую пользу для приближения мира это может принести. россию нужно принуждать к миру, если уж путин так хочет и дальше воевать. На следующей Ставке министр обороны Украины и представители дипломатической службы должны представить соответствующий перечень шагов по дальнобойности", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что сегодня на Ставке был доклад чиновников относительно экономических возможностей, производства.

"Мы должны так действовать, чтобы наше, украинское, производство вопреки всему получало необходимую поддержку. Правительству поручено увеличить долю украинского производства в государственных закупках, и это должны быть долгосрочные контракты - на 5-10 лет. Обязательно сделаем", - добавил Зеленский.

Напомним

На заседании Ставки Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ контролирует около тысячи квадратных километров в курской области, это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по Сумщине, которых только с 1 июня было 2100.