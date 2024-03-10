В Тель-Авиве полиция задержала 16 митингующих против правительства

В Тель-Авиве тысячи людей вышли в субботу, 9 марта, на митинги. Один из них был антиправительственным, второй - в поддержку заложников "Хамаса". После оппозиционной акции несколько сотен человек начали несанкционированное шествие, 16 человек задержаны. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Как сообщила полиция Израиля, группа демонстрантов нарушала общественный порядок, перекрывала дороги, устраивала столкновения с полицией. Отмечается, что правоохранители не применяли слезоточивый газ и что протестующие бросили в толпу дымовую шашку. Сейчас проезжая часть освобождена от демонстрантов, движение восстановлено.

Полиция Израиля считает право на протест краеугольным камнем демократического государства и допускает акции протеста, когда они проводятся в рамках закона. В то же время полиция не допустит любых нарушений, ущемления свободы движения и любого поведения, которое может угрожать общественной безопасности говорится в сообщении полиции.

Как пишет издание, некоторые участники антиправительственного митинга после окончания акции прорвались через полицию и начали шествие с факелами и израильскими флагами. Они призывали к немедленным выборам. Демонстранты остановили движение по шоссе Аялон. Полиция применила силу, использовали водометы.

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