У Тель-Авіві поліція затримала 16 мітингувальників проти уряду
Київ • УНН
Поліція затримала 16 антиурядових протестувальників у Тель-Авіві після того, як сотні демонстрантів порушили громадський порядок, заблокували дороги і вступили в сутички з поліцією під час несанкціонованого маршу після мітингу.
У Тель-Авіві тисячі людей вийшли у суботу, 9 березня, на мітинги. Один із них був антиурядовим, другий — на підтримку заручників "Хамасу". Після опозиційної акції кілька сотень людей розпочали несанкціоновану ходу, 16 осіб затримано. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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Як повідомила поліція Ізраїлю, група демонстрантів порушувала громадський порядок, перекривала дороги, влаштовувала сутички з поліцією. Зазначається, що правоохоронці не застосовували сльозогінний газ і що протестувальники кинули в натовп димову шашку. Наразі проїжджу частину звільнено від демонстрантів, рух відновлено.
Поліція Ізраїлю вважає право на протест наріжним каменем демократичної держави та припускає акції протесту, коли вони проводяться в рамках закону. Водночас поліція не допустить будь-яких порушень, утисків свободи руху та будь-якої поведінки, яка може загрожувати громадській безпеці
Як пише видання, деякі учасники антиурядового мітингу після закінчення акції прорвалися через поліцію і розпочали ходу зі смолоскипами та ізраїльськими прапорами. Вони закликали до негайних виборів. Демонстранти зупинили рух шосе Аялон. Поліція застосувала силу, використовували водомети.
ХАМАС гальмує переговори з Ізраїлем: бойовики відкинули нову угоду про припинення вогню й звільнення заручників07.03.24, 22:22 • 28989 переглядiв