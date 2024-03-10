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У Тель-Авіві поліція затримала 16 мітингувальників проти уряду

Київ • УНН

 • 74368 перегляди

Поліція затримала 16 антиурядових протестувальників у Тель-Авіві після того, як сотні демонстрантів порушили громадський порядок, заблокували дороги і вступили в сутички з поліцією під час несанкціонованого маршу після мітингу.

У Тель-Авіві поліція затримала 16 мітингувальників проти уряду

У Тель-Авіві тисячі людей вийшли у суботу, 9 березня, на мітинги. Один із них був антиурядовим, другий — на підтримку заручників "Хамасу". Після опозиційної акції кілька сотень людей розпочали несанкціоновану ходу, 16 осіб затримано. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Як повідомила поліція Ізраїлю, група демонстрантів порушувала громадський порядок, перекривала дороги, влаштовувала сутички з поліцією. Зазначається, що правоохоронці не застосовували сльозогінний газ і що протестувальники кинули в натовп димову шашку. Наразі проїжджу частину звільнено від демонстрантів, рух відновлено.

Поліція Ізраїлю вважає право на протест наріжним каменем демократичної держави та припускає акції протесту, коли вони проводяться в рамках закону. Водночас поліція не допустить будь-яких порушень, утисків свободи руху та будь-якої поведінки, яка може загрожувати громадській безпеці

йдеться у повідомленні поліції.

Як пише видання, деякі учасники антиурядового мітингу після закінчення акції прорвалися через поліцію і розпочали ходу зі смолоскипами та ізраїльськими прапорами. Вони закликали до негайних виборів. Демонстранти зупинили рух шосе Аялон. Поліція застосувала силу, використовували водомети.

ХАМАС гальмує переговори з Ізраїлем: бойовики відкинули нову угоду про припинення вогню й звільнення заручників07.03.24, 22:22 • 28989 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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