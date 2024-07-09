В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ

В Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ) прогнозируют, что в 2024 году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Об этом УНН сообщила пресс-служба организации.

Детали

"Что касается урожая, то прогнозы таковы – в 2024 году Украина соберет 71 миллион тонн зерновых и масличных культур. Это на 13% меньше рекордных показателей 2023 года. При этом валовой сбор зерновых культур ожидается на уровне 50,6 млн т (-15% к предыдущему году), масличных – 20,4 млн т (-6%)", - сообщили в УКАБ.

В организации добавили, что уменьшение урожая по сравнению с 2023 годом обусловлено несколькими факторами. В первую очередь войной, ведь боевые действия, оккупация части территорий, повреждение инфраструктуры и логистические трудности оказывают негативное влияние на возможности аграриев.

В УКАБ также констатировали ⁠некоторое уменьшение посевных площадей под зерновые. По их словам, это произошло не только из-за войны и риска потери урожая, что обуславливает не засеянные в этом году отдельные прифронтовые площади, но и переориентацию фермеров на более выгодные культуры.

Также негативное влияние на урожайность в этом году будет иметь погода. В организации отметили, что засуха, чрезмерные осадки и другие неблагоприятные явления могут повлечь за собой колебания показателей урожайности.

Кроме того, изменилась структура посевных площадей: наблюдается увеличение площадей под масличными культурами. Ведь их производство более рентабельно, существует возможность внутренней переработки масличных культур в Украине, а экспорт меньших объемов масляных легче организовать в условиях ограниченной пропускной способности портов.

Дополним

Генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко ранее сообщил, что из-за того, что 95% экспорта зерновых происходит морем, в портах значительно шире возможности для вывоза "серого" зерна. Ориентировочное количество неучтенного зерна, которое вывозится из Украины, сейчас может достигать до 5 млн тонн в год.

Напомним

Ранее стало известно, что Бюро экономической безопасности расследует несколько уголовных производств, касающихся "серого" экспорта зерна. По данным правоохранителей, самой распространенной схемой такого уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен является покупка зерна, которое не имеет документов о происхождении, за наличные и дальнейший его вывоз за границу с помощью реквизитов "рисковых" или подставных компаний.

Одним из ярких примеров "серого" экспорта являются уголовные дела, которые касаются "серого" экспорта из зернового терминала "Олимпекс" в 2021-2023 годах, когда им активно управляли одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко.

В частности, в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с агрохолдингом GNT Group Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО" Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", принадлежащие к GNT Group, активно использовали реквизиты" рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" - которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, – а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввела санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19".

Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУП". С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.

Кроме того, детективы БЕБ считают, что преступная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов путем "серого" экспорта зерновых, на терминале "Олимпекс" продолжается.