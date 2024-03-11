Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"
В Одесской области взрывы работает ПВО
В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы
Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"
"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"
Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака
В Португалии прошли досрочные парламентские выборы
Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"
По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет
Популярные
Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе
Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель
Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден
В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование
Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены
В результате взрыва в мастерской по производству взрывчатых веществ в Тегеране один человек погиб и еще 8 получили ранения, 4 мужчин и 4 женщины получили серьезные ожоги.
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"
Министр иностранных дел Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил" и больше поддерживать Украину, демонстрируя единство ЕС против действий Москвы.
В Одесской области взрывы работает ПВО
В Одесской области активизировали системы противовоздушной обороны из-за приближения атаки беспилотников со стороны Черного моря, сообщает Южное командование сил обороны.
В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы
Активисты партизанского движения "Желтая лента" в Крыму сожгли в Симферополе агитационные материалы российских оккупантов, заявив, что выборов не будет, а будет суд и Гаага.
Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"
Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Открытое сердце".
"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".
Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака
Натали Портман и ее муж Бенджамин Мильпьер развелись после 11 лет брака, как сообщается, из-за измены Мильпьера.
В Португалии прошли досрочные парламентские выборы
В Португалии 10 марта состоялись досрочные парламентские выборы, на которых, согласно предварительным результатам, правые партии были близки к победе и положили конец многолетнему доминированию социалистов.
Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"
Рисованный от руки анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля" о мальчике, который встречает цаплю, которая переносит его в мир мертвых, чтобы воссоединиться с покойной матерью, получил премию "Оскар" за лучший анимационный фильм.
По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет
Харьков подвергся удару иранских беспилотников "Шахид", повредив объект гражданской инфраструктуры и близлежащие жилые дома, по словам мэра города, но о жертвах не сообщается.