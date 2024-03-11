В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены

Девять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в мастерской по изготовлению взрывчатых веществ в Тегеране, один из них умер, заявил официальный представитель Муниципальной организации пожарной службы Тегерана Джалал Малеки, пишет Nour News, передает УНН.

Детали

Ранее в воскресенье иранские СМИ сообщали о взрыве в двухэтажном доме на улице Рей в иранской столице. В результате взрыва было разрушено соседнее здание. Сообщалось о возможном нахождении людей под завалами, причины происшествия не были названы.

На данный момент 9 пострадавших изъято (из-под завалов) мастерской по изготовлению взрывчатых веществ: один человек умер, 4 мужчины и 4 женщины получили сильные ожоги приводит слова Малеки агентство Nour News.

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