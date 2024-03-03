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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран заявил о казни агента Моссада

Иран заявил о казни агента Моссада

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 20:11  •  5883 просмотра

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Иран казнил израильского агента Моссада, обвиненного в причастности к нападению на иранский завод по производству боеприпасов в прошлом году.

Иран казнил агента израильской разведки Моссад, сообщило иранское информационное агентство Tasnim, передает УНН.

Детали

Иранские власти считают, что агент стоял за нападением на фабрику боеприпасов, которой руководит Министерство обороны Ирана в прошлом году, пишет Tasnim.

В конце января прошлого года боеприпасный завод вблизи крупного города Ишафан был атакован несколькими небольшими самолетами. Тогда Иран заявил, что за нападением стоит Израиль.

В январе четверо курдов также были казнены в связи с нападением.

Правозащитные организации обвинили Тегеран в том, что он не обеспечил справедливый суд над мужчинами, заявив, что мужчин заставили признаться под пытками.

Иран получил резкую критику со стороны правозащитников за продолжение применения смертной казни.

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