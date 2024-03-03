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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Іран заявив про страту агента Моссаду

Київ • УНН

 • 30294 перегляди

Іран стратив ізраїльського агента Моссаду, звинуваченого в причетності до нападу на іранський завод з виробництва боєприпасів минулого року.

Іран заявив про страту агента Моссаду

Іран стратив агента ізраїльської розвідки Моссад, повідомило іранське інформаційне агентство Tasnim, передає УНН.

Деталі

Іранська влада вважає, що агент стояв за нападом на фабрику боєприпасів, якою керує Міністерство оборони Ірану минулого року, пише Tasnim.

Наприкінці січня минулого року боєприпасний завод поблизу великого міста Ішафан був атакований декількома невеликими літаками. Тоді Іран заявив, що за нападом стоїть Ізраїль.

У січні четверо курдів також були страчені у зв'язку з нападом.

Правозахисні організації звинуватили Тегеран у тому, що він не забезпечив справедливий суд над чоловіками, заявивши, що чоловіків змусили зізнатися під тортурами.

Іран отримав різку критику з боку правозахисників за продовження застосування смертної кари.

В Туреччині затримала 7 осіб, підозрюваних у передачі інформації Моссаду02.02.24, 12:20 • 21942 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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