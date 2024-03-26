В течение зимы ООН зафиксировала казнь российскими оккупантами 32 украинских пленных

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обнародовала отчет, в котором говорится о ситуации с правами человека в Украине охватывает период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года. В отчете отмечается, что Россия продолжает жестоко пытать и казнить украинских военнопленных, передает УНН.

Детали

Эксперты организации опубликовали отчет и также провели интервью с 60 украинскими военными, недавно освобожденными из плена.

В Миссии ООН заявляют, что респонденты рассказывали, что военные рф пытают пленных: применяют электрический ток, совершают сексуальное насилие, заставляют долго находиться в неудобном положении, угрожают расстрелом или имитируют его.

Кроме этого, миссия задокументировала достоверные сообщения о казни по меньшей мере 32 украинских военнопленных за период с 1 декабря 2023 года до 29 февраля 2024 года.

Кроме этого, ММПЧУ задокументировала достоверные сообщения о казни по меньшей мере 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года, что значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов подчеркивается в отчете.

ООН также подтверждает информацию о насилии россиян над жителями оккупированных территорий Украины, в частности - произвольные задержания и ограничения свободы выражения взглядов.

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