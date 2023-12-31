В течение суток россияне совершили 29 обстрелов Сумщины, зафиксировано 162 взрыва

В течение 31 декабря россияне осуществили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 162 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

В течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 162 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Хотинская община: враг бил из минометов (5 взрывов).

Краснопольская громада: с территории рф осуществлена атака вражеским дроном типа "FPV" (1 взрыв). Также сброшено 6 взрывных устройств (вероятно ВОГ) и были артобстрелы (13 взрывов) и минометные обстрелы (16 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из гранатомета (АГС) - (55 взрывов) и минометов (47 взрывов).

Шалыгинская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва) и минометов (5 взрывов).

Юнаковская община: был артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Белопольская громада: с территории рф осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Путивльская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

Напомним

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу в отношении российского пропагандиста Сергея Михеева, который публично поддержал вооруженную агрессию рф и призвал разрушать приграничные города в Украине

В Сумы доставили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара