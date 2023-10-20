Російському "політологу" міхеєву, який закликав до знищення міста Суми, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо російського пропагандиста сергія міхєєва, який публічно підтримав збройну агресію рф і закликав руйнувати прикордонні міста в Україні, передає УНН із посиланням на СБУ.
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Згідно інформації СБУ, міхєєв позиціонує себе як політолог, в “образі” якого він регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах телеканалів “россия-1” та “россия 24”, а також радіостанцій “радио россии”, “маяк” та “вести FM”.
У червні 2023 року, під час одного зі своїх виступів, він закликав командування окупаційних угруповань рф здійснити серію масованих ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по Сумах.
“Таким чином російський пропагандист агітував перетворити українське місто у так звану “мертву зону”, в якій взагалі “не повинно залишитися живих людей”, — повідомляє Служба безпеки.
Окрім згаданного вище, міхєєв “пропонував” продовжувати регулярні повітряні удари по населених пунктах українського прикордоння до повного їх знищення, виправдовував та підтримував захоплення українських територій.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили міхєєву про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Але фігурант переховується від правосуддя на території рф, тому тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
“Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранта у міжнародний розшук. Йому загрожує до 10 років тюрми”, — повідомляє офіційний канал СБУ.
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