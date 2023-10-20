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Российскому "политологу" Михееву, который призвал к уничтожению города Сумы, сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 264933 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Служба безопасности Украины собрала доказательную базу в отношении российского пропагандиста Сергея Михеева, который публично поддержал вооруженную агрессию рф и призвал разрушать приграничные города в Украине, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Российскому "политологу" Михееву, который призвал к уничтожению города Сумы, сообщили о подозрении

Детали

Согласно информации СБУ, Михеев позиционирует себя как политолог, в “образе” которого он регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах телеканалов “россия-1” и “24”, а также радиостанций “радио россии”, “маяк” и “вести FM”.

В июне 2023 года, во время одного из своих выступлений, он призвал командование оккупационных группировок рф осуществить серию массированных ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по Сумах.

“Таким образом российский пропагандист агитировал превратить украинский город в так называемую “мертвую зону”, в которой вообще “не должно остаться живых людей”, — сообщает Служба безопасности.

Кроме упомянутого выше, Михеев “предлагал” продолжать регулярные воздушные удары по населенным пунктам украинского приграничья до полного их уничтожения, оправдывал и поддерживал захват украинских территорий.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Михееву о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Но фигурант скрывается от правосудия на территории рф, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

“Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск. Ему грозит до 10 лет тюрьмы”, — сообщает официальный канал СБУ.

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