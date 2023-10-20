Повідомлено про підозру ще двом поплічникам рф. Один з них фабрикував справу проти "Тайри"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили колаборантів, які спільно з російськими загарбниками проводять масові переслідування жителів тимчасово окупованої Донецької області. Один із фігурантів фабрикував «справу» проти української парамедикині Юлії Паєвської з позивним «Тайра». Про це повідомляє УНН, із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
СБУ повідомила про підозру двом зрадникам, які є представниками так званої «генеральної прокуратури» та "мвс днр" в окупованому Донецьку.
«Один з фігурантів – зрадник Царенко Н.В., так званий «слідчий» окупаційної «генеральної прокуратури» в Донецьку, який фабрикував «справу» проти української парамедикині Юлії Паєвської з позивним «Тайра», - йдеться у дописі Служби безпеки.
Як повідомляє слідство, після викрадення «Тайри», чоловік намагався «пришити» потерпілій «розстрільну статтю» за надання допомоги пораненим та евакуацію з Маріуполя дітей та жінок.
Зловмисником виявився житель Харкова, що мешкав у тимчасово окупованої частини Донеччини. Після початку повномасштабної агресії рф проти України, зрадник запропонував росіянам та їхнім гауляйтерам свою допомогу.
На основі зібраних доказів, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Доповнення
СБУ розпізнали ще одну особу, яка підтримала дії агресора - зрадницею виявилася жителька Донецька, колишня працівниця розформованої міліції, яка ще у 2014 році підтримала терористів на сході України. Її призначили "старшим інспектором управління автомобільної інспекції МВС ДНР".
«На цій «посаді» вона брала участь у незаконних обшуках авто жителів Донецька та примушувала місцевих водіїв «перереєстровувати» власні транспортні засоби на російські номери», - повідомляють в СБУ.
Фігурантці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Обидва фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній території, тому тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.
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